Жертвами землетрусу на Тайвані стали не менше трьох осіб, понад 150 отримали поранення (фотогалерея)

Серед загиблих - 10-річна дитина, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Внаслідок підземних поштовхів в місті Тайнань були зруйновані кілька будинків, у тому числі 17-поверховий житловий комплекс.

Читайте такожЗемлетрус в Індії: число жертв зросло до шести, більше 100 постраждали

Агентство Рейтер з посиланням на пожежну службу міста повідомляє, що з 17-поверхового житлового будинку було врятовано 123 людини.

Під уламками можуть перебувати ще десятки людей, оскыльки в ньому проживали загальній складності близько 240 осіб.

Інцидент стався близько 4:00 ранку за місцевим часом (22:00 п'ятниці за Києвом), коли більшість жителів перебували у своїх будинках.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Тайваню рано вранці в суботу. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км, що відносно небагато, а значить, наслідки удару стихії можуть бути більш важкими.