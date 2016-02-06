Жертвами землетрусу на Тайвані стали не менше трьох осіб, понад 150 отримали поранення (фотогалерея)
Щонайменше три людини загинули і понад 150 отримали поранення в результаті землетрусу на Тайвані, під час якого обрушилися кілька будівель.
Серед загиблих - 10-річна дитина, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Внаслідок підземних поштовхів в місті Тайнань були зруйновані кілька будинків, у тому числі 17-поверховий житловий комплекс.
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Агентство Рейтер з посиланням на пожежну службу міста повідомляє, що з 17-поверхового житлового будинку було врятовано 123 людини.
Під уламками можуть перебувати ще десятки людей, оскыльки в ньому проживали загальній складності близько 240 осіб.
Інцидент стався близько 4:00 ранку за місцевим часом (22:00 п'ятниці за Києвом), коли більшість жителів перебували у своїх будинках.
Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Тайваню рано вранці в суботу. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км, що відносно небагато, а значить, наслідки удару стихії можуть бути більш важкими.