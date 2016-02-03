Японія привела ППО в підвищену боєготовність через плани КНДР

У відповідь на заяву про запуск КНДР супутника міністр оборони Японії Ген Накатані розпорядився привести протиракетні системи країни в підвищену бойову готовність. Про це з посиланням на прес-службу повідомляє "Російська служба ВВС".

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Згідно з наказом, будь-яка ракета, випущена з території Північної Кореї і небезпечна для Японії, повинна бути збита.

Раніше в Північній Кореї заявили про те, що планують в лютому з допомогою ракети запустити в космос супутник. Запуск запланований на період з 8 по 25 лютого. У відповідь Південна Корея зажадала, щоби Пхеньян відмовився від планів запустити в космос супутник. На думку Сеула, це лише привід для випробування міжконтинентальних ракет.

США минулого тижня заявили, що КНДР, швидше за все, готується до запуску ракети - ці припущення засновані на зростання активності на Західному випробувальному полігоні Сохэ.