Ердоган - Путіну: "Що ви робите в Сирії? Ви по суті є окупантом"

В інтерв'ю турецькій газеті Hurriyet, витяги з якого наводить агентство Bloomberg, Ердоган прокоментував останні події в Сирії, де урядова армія при підтримці військово-космічних сил Росії прорвала позиції заколотників під Алеппо.

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Турецький президент звернувся до Володимира Путіна: «Що ви робите в Сирії? Ви по суті є окупантом», передає РБК.

Минулого тижня сирійська урядова армія прорвала лінію оборони бунтівників на північ від Алеппо і перерізала шосе, що зв'язує друге за величиною місто Сирії з турецьким кордоном. На думку західних ЗМІ, для урядових військ з'явилася можливість взяти Алеппо в кільце і повністю оволодіти містом, бої за яке йдуть вже кілька років.