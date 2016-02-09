"Стримування XXI сторіччя": посол США при НАТО анонсував нову стратегію безпеки кордонів Альянсу

Про це він сказав сьогодні напередодні міністерського засідання голів оборонних відомств країн-членів НАТО, передає кореспондент УНІАН.

Американський посол нагадав, що через 5 місяців, у липні, у Варшаві відбудеться черговий саміт країн-членів Альянсу. За його словами, міністерські зустрічі країн-членів НАТО потрібні, щоб окреслити ті результати, які необхідно досягнути під час саміту.

У середу, 10 лютого, під час першої зустрічі керівників оборонних відомств планується розглянути питання щодо стримування та оборони на рубежах НАТО.

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"Я гадаю, що ймовірно, міністри схвалять нову стратегію для стримування і безпеки для Альянсу, і цю стратегію можна назвати "новітнім стримуванням" або "стримуванням XXI сторіччя", - заявив Лют.

При цьому він пояснив, що йдеться про оновлення підходів до системи стримування, яка базується на розумінні посилення потенціалу НАТО та його життєздатності відповідати на сучасні виклики.

Американський посол зазначив, що це також включає дотримання зобов'язань кожною країною-членом щодо самозахисту, зобов'язань щодо національної кібербезпеки, зобов'язань бути стійкими у протистоянні "гібридним способам ведення війни".

Лют звернув увагу на розміщення 6 передових пунктів сил швидкого реагування, які базуються в основному у центрі Європи, що є одним із головних підходів до посилення системи стримування на рубежах Альянсу.

Також він нагадав, що НАТО і надалі залишається Альянсом, який володіє ядерною зброєю, що у свою чергу є важливим фактором у системі стримування загроз і безпеки Альянсу.

Посол нагадав про європейську ініціативу засвідчення оборонної підтримки континенту (European Reassurance Initiative), яка передбачає виділення 3,4 млрд доларів на наступний бюджетний рік для підтримки членів Альянсу, що також повинно підтримати нові підходи в гарантуванні безпеки країн-членів НАТО.