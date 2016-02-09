У НАТО заявили, що російські бомбардування підривають зусилля по стабілізації в Сирії

Про це він сказав сьогодні, напередодні міністерського засідання глав оборонних відомств країн-членів Альянсу, передає кореспондент УНІАН.

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Генеральний секретар НАТО нагадав, що всі члени Альянсу входять до складу міжнародної коаліції по боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії і Іраку.

"Я очікую, що НАТО забезпечить її (коаліцію - УНІАН) підтримкою. Ми активно розглядаємо запит Сполучених Штатів щодо посилення потенціалу країн в рамках використання літаків з наземного спостереження в Системі дальнього радіолокаційного виявлення і управління (АВАКС НАТО)", - підкреслив Столтенберг.

Генсек Альянсу очікує, що на міністерській зустрічі глав оборонних відомств 10-11 лютого на це питання отримає відповідну реакцію.

"І це має посилити потенціал коаліції для здійснення повітряних ударів по "Ісламській державі", - підкреслив Столтенберг.

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За його словами, Альянс рішуче підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення страждань людей у Сирії, досягнення режиму припинення вогню і початок політичного перехідного періоду в країні.

"Інтенсивні російські повітряні удари, в основному проти опозиційних сил, підривають ці зусилля", - підкреслив генсек Альянсу.

У зв'язку з цим він заявив, що дії РФ змушують десятки тисяч людей втекти з Сирії до Туреччини. За словами Столтенберга, в Альянсі переконані, що російські удари в Сирії поглиблюють безнадійну гуманітарну ситуацію в цій країні, роблячи її ще більш жахливою.

При цьому він зазначив, що збільшення російських авіаударів також призводить до порушення повітряного простору країн-членів НАТО.