У Швеції група невідомих планувала з сокирами напасти на табір біженців

В автомобілях підозрюваних були знайдені кийки, ножі, ломи і сокири, пише Лента.ру з посиланням на The Local.

Представник поліції Стокгольма Хесам Акбарі (Hesam Akbari) зазначив, що члени групи не в перший раз затримуються правоохоронними органами.

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"За даними поліції, проти них висунуто три звинувачення: у підготовці до насильницького нападу, в підбурюванні до нападу і в підбурюванні до підпалу", — заявив він.

Більшість підозрюваних є вихідцями з-за кордону, деякі з них живуть і працюють у Швеції. Один з членів цієї групи раніше затримувався у зв'язку з недавніми антимігрантськими демонстраціями в Стокгольмі.

Нюнесхамн розташований в 60 кілометрах на південь від столиці. Він часто використовується для проїзду на Стокгольмський архіпелаг.

В кінці січня шведські чиновники запропонували ввести надзвичайні заходи щодо забезпечення безпеки в країні. Пропозиція надійшла після інциденту зі смертельним пораненням працівниці притулку для біженців.

Відзначається, що країна прийняла 163 тисячі шукачів притулку в 2015 році і очікує ще 100 тисяч в цьому році, незважаючи на посилення прикордонного контролю.