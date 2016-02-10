У Китаї виявили першого зараженого вірусом Зіка

Повідомляється, що вірус був виявлений у 34-річного чоловіка.

Найчастіше хвороба проходить безсимптомно. Небезпеку вона представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, так як може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених, повідомляє Російська служба ВВС.

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Немовлята народжуються з аномально маленькою головою і порушеннями розвитку мозку. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про небезпеку поширення вірусу Зіку в Європі.