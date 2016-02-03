У ВООЗ попередила про загрозу поширення вірусу Зіка в Європі

"Кожна європейська країна, де живуть комарі виду Aedes схильна до ризику поширення вірусу Зіка, - йдеться в заяві Сюзанни Джакаб на сайті організації. - Заражені вірусом Зіка люди в'їжджали в Європу в минулому, але поширення хвороби вдавалося зупинити завдяки тому, що комарі поки не активні. З настанням весни і приходом літа ризики поширення вірусу зростуть", передає Бі-бі-сі.

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Минулого тижня ВООЗ скликала спеціальну комісію з боротьби з вірусом через його стрімке поширення, а також оголосила регіон Латинської Америки зоною надзвичайної ситуації. Чиновники ВООЗ розраховують, що ці заходи сприятимуть залученню інвестицій на боротьбу з інфекцією.

Як першочерговий захід з контролю вірусу, Сюзанна Джакаб рекомендує європейським країнам знищувати комарів, "підключаючи суспільство до процесу контролю" їх популяцій. Також доктор рекомендує більш широко інформувати європейців про небезпеку зараження.

За словами Сюзанни Джакаб, ризик поширення вірусу по всьому світу зростає через відсутність вакцини і надійних методів його діагностики.

У той же час в організації не рекомендують вводити обмеження на поїздки в заражені вірусом регіони або торгівлю з ними. Туристам, особливо вагітним жінкам, рекомендується запобігати контакту з комарами.

Зараження вірусом найчастіше проходить безсимптомно. Небезпеку він представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, оскільки може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.

Багато країн Латинської Америки радять своїм громадянам відкласти народження дітей, поки вчені не розберуться з механізмом захворювання.

За даними на 27 січня 2016 року, випадки інфікування зареєстровані в більш ніж 25 країнах Північноамериканського, Південноамериканської та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів.