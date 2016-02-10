В Акапулько зафіксували перший випадок зараження вірусом Зіка

На мексиканському курорті Акапулько в штаті Герреро на березі Тихого океану виявлено перший випадок зараження вірусом Зіка.

Про це повідомив газеті Universal міністр охорони здоров'я регіону Карлос де ла Пенья Пінтос, передає ТАСС.

"Перший випадок лихоманки Зіка виявлено в Герреро, конкретно - в Акапулько, виявилася заражена 32-річна жінка, вона не вагітна", - розповів Пінтос. За його словами, пацієнтці була надана необхідна допомога, її стан здоров'я не викликає побоювання у лікарів. Чиновник підкреслив, що те, що трапилося не повинно вплинути на туристичну привабливість міста.

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За останніми оприлюдненими даними міністерства охорони здоров'я Мексики, кількість заражених вірусом Зіка у країні за останній тиждень зросла з 34 до 65 осіб. Найбільше хворих у південних штатах Оахака і Чьяпас, в столиці країни і густонаселеному штаті Мехіко випадків лихоманки не виявлено. Влада закликає населення дотримуватися підвищених заходів безпеки, носити одяг, який максимально закриває тіло, а також знищувати місця розмноження комарів Aedes Aegypti, які переносять вірус Зіка, а також денге і чікунгунья.

Всесвітня організація охорони здоров'я 1 лютого поточного року визнала спалах лихоманки Зіка у країнах Південної та Північної Америки надзвичайною ситуацією для міжнародної охорони здоров'я. В кінці листопада 2015 року в міністерстві охорони здоров'я Бразилії попередили, що зараження жінок вірусом Зіка у період вагітності може викликати у дитини мікроцефалію - вроджений дефект, при якому значно зменшується розмір черепа. Він призводить до розумової відсталості, порушень слуху і зору та інших відхилень.