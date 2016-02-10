Головний обвинувач Мілошевича: По Сирії потрібен окремий трибунал, суд в Гаазі сам не впорається

Трибунал необхідний тому, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі фізично не зможе охопити всі злочини, які вже вчинені на території країни, повідомила вона в інтервʼю Swissinfo, пише Європейська правда.

"Спеціальний трибунал необхідний, тому що злочини настільки великі і численні, що Міжнародний кримінальний суд буде просто не в змозі їх все розглянути. Потрібно організувати Трибунал в одній із сусідніх країн для того, щоб спростити і прискорити судову роботу. Але рішення це, як мені здається, неможливо буде прийняти до припинення вогню", – зазначила вона.

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Коментуючи дії уряду Асада, Карла дель Понте зазначила, що з ним (Асадом) потрібно говорити "як з Мілошевічем".

Карла дель Понте також додала, що найближчим часом не сподівається на припинення вогню.

"В даний момент я в таку перспективу абсолютно не вірю, тому що вести переговори з терористами неможливо, тим більше, що під їх владою зараз знаходиться третина країни…переговори в нинішніх умовах вести не має сенсу. Опозиція розколота. Необхідно вести діалог з урядом", – підкреслила вона.

Нагадаємо, була генеральним прокурором Швейцарії у 1994-1999 рр., також виступила головним обвинувачем на міжнародних трибуналах щодо екс-Югославії і Руанди.

Раніше повідомлялося, що за висновками комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії, головну відповідальність за військові злочини на території Сирії несуть режим Асада і терористичні угрупування ІДІЛ і "Фронт ан-Нусра".