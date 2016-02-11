Держдеп США відкидає необхідність "плану Б" щодо Сирії

«Я не думаю, що хтось готовий викинути білий прапор чи шукати «план Б», — сказав він.

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Тонер також зазначив, що складність переговорів полягає в необхідності залучення обох сторін до переговорів у Женеві, а також збільшеної інтенсивності військових дій на місцях, пише Росбалт.

Раніше повідомлялося, що Росія запропонувала встановити режим припинення вогню в Сирії з 1 березня.