Росія запропонувала встановити режим припинення вогню в Сирії з 1 березня - Reuters

За його словами, на даний момент не було досягнуто будь-якої угоди з цього питання.

Він зазначив, що у США є певні побоювання щодо деяких пунктів російської пропозиції, пише Gazeta.ru.

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Раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що США розглядають "конкретну схему" Росії щодо Сирії.

Як повідомляв УНІАН, дії Кремля сильно ускладнюють мирні переговори з вирішення конфлікту в Сирії.

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він також закликав Москву об'єднати зусилля, щоб досягти негайного перемир'я.