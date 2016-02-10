Росія запропонувала встановити режим припинення вогню в Сирії з 1 березня - Reuters
23:19, 10 лютого 2016Світ
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Росія запропонувала встановити режим припинення вогню в Сирії з 1 березня, передає Reuters з посиланням на західного чиновника.
REUTERS
За його словами, на даний момент не було досягнуто будь-якої угоди з цього питання.
Він зазначив, що у США є певні побоювання щодо деяких пунктів російської пропозиції, пише Gazeta.ru.
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Раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що США розглядають "конкретну схему" Росії щодо Сирії.
Як повідомляв УНІАН, дії Кремля сильно ускладнюють мирні переговори з вирішення конфлікту в Сирії.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він також закликав Москву об'єднати зусилля, щоб досягти негайного перемир'я.
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