Бразилія виділила кошти на вакцину проти вірусу Зіка

Однак він підкреслив, що мова йде про готовність вакцини до клінічних випробувань, а не до практичного застосування, передає Бі-бі-сі.

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За його словами, роботи по створенню вакцини будуть проводитися у співпраці з університетом американського штату Техас, а на дослідницькі роботи буде виділено майже $2 млн у наступні 5 років.

Також сьогодні стало відомо, що у Бразилії помер третій дорослий від ускладнень, викликаних вірусом Зіка.

Найчастіше хвороба проходить безсимптомно. Небезпеку вона представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, оскільки може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про зростаючу з настанням весни небезпеку поширення вірусу Зіка в Європі.