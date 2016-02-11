Бразилія виділила кошти на вакцину проти вірусу Зіка
Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кастро повідомив, що вакцина проти вірусу Зіка буде створена приблизно через рік.
Однак він підкреслив, що мова йде про готовність вакцини до клінічних випробувань, а не до практичного застосування, передає Бі-бі-сі.
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За його словами, роботи по створенню вакцини будуть проводитися у співпраці з університетом американського штату Техас, а на дослідницькі роботи буде виділено майже $2 млн у наступні 5 років.
Також сьогодні стало відомо, що у Бразилії помер третій дорослий від ускладнень, викликаних вірусом Зіка.
Найчастіше хвороба проходить безсимптомно. Небезпеку вона представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, оскільки може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про зростаючу з настанням весни небезпеку поширення вірусу Зіка в Європі.