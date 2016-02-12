Влада Норвегії продовжила дію прикордонного контролю

"Контроль пасажирів поромів продовжений на 30 днів з міркувань безпеки і для підтримки громадського порядку", – заявив міністр юстиції Андерс Анундсен, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання Aftenposten.

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За його словами прикордонний контроль дає хороший профілактичний ефект, обмежучи кількість людей, які прибувають до країни і при цьому не завдає значних проблем звичайним туристам.

Андерс Анундсен також нагадав, запровадження прикордонного контролю дозволило значно зменшити кількість шукачів притулку, що прибувають з Данії, Швеції та Німеччини.

"Є великий тиск на зовнішні кордони Шенгенської зони, багато незареєстрованих іноземців всередині Шенгенської зони, які, можливо, побажають переїхати до інших країн. Тому Норвегія все одно повинна зберігати контроль на морському кордоні", - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що голова поліції норвезької провінції Фіннмарк, що межує з РФ, Елен Катрін Хаетта звернулася до уряду з проханням надати поліції право за потреби закривати кордон з Росією.