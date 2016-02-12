Іракські війська відвоювали половину підконтрольних ІД територій

Про це у п'ятницю, 12 лютого, заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді журналістам під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Deutsche Welle.

"Територія, яку ми звільнили - це більше половини того, що ІД захопила раніше", - наводить слова глави іракського уряду агенція Reuters. "Цьогріч ми маємо намір зробити цей рік останнім роком існування ІД в Іраку", - зазначив Хайдер аль-Абаді.

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Раніше в ексклюзивному інтерв'ю DW аль-Абаді анонсував швидкий початок широкомасштабної операції зі звільнення північноіракського міста Мосул від бойовиків ІД. За його словами, наступ має розпочатися, ймовірно, наступного місяця.