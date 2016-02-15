У Греції збудували другий центр з прийому та реєстрації біженців

Про це у неділю, 14 лютого, заявили в компанії Hellenic Petroleum (HELPE), яка частково належить державі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa. З огляду на значний внесок HELPE у спорудження центру, він називатиметься HELPE Village.

Центр розташований неподалік від аеропорту та розмістився у приміщеннях колишньої фабрики. Тут можуть перебувати до 1100 осіб, заявили в правлінні HELPE. У спорудженні центру брали також участь військові та представники місцевої влади.

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Відстань від острова Хіос до турецького узбережжя - лише сім кілометрів. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), з початку року з Туреччини на Хіос перебралися понад 44 тисячі біженців. Загалом за минулий рік та шість тижнів поточного через грецькі острови в Егейському морі до Європи потрапили близько 930 тисяч біженців.

Досі подібний центр діяв лише на острові Лесбос. Греція мала звести п'ять таких центрів ще до кінця минулого року. Інші три споруджують на островах Самос, Лерос та Кос.