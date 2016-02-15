РФ порушила територіальну цілісність Грузії, України і Сирії, під загрозою ще одна країна - прем'єр Туреччини

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив під час прес-конференції з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Києві.

Читайте такожПрем'єр Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні

"Нова концепція російської політики - продовження експансіонізму і агресивності. Ситуація, яка почалася з Абхазії, триває в Криму. Зараз є три країни, територіальну цілісність яких порушила РФ: Грузія, Україна і Сирія", - зазначив глава турецького уряду.

Читайте такожСирія заявила про порушення свого суверенітету Туреччиною через обстріли курдів

Зараз, за його словами, під загрозою перебуває територіальна цілісність Азербайджану через дії Вірменії, допомогу якій надає РФ.