Тарасюка привітали словацький і польський колеги (фото)

Міністри закордонних справ Словацької Республіки Ян КУБІШ та Республіки Польща Анна ФОТИҐА привітали Бориса ТАРАСЮКА із призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства в новому уряді України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України, зазначивши, що телефонні розмові Б.ТАРАСЮКА з Я.КУБІШЕМ та А.ФОТИҐОЮ відбулися сьогодні.

У ході розмови з словацьким міністром були обговорені можливі дати візиту Я.КУБІША в Україну в серпні ц.р., стан двосторонніх відносин та питання взаємодії двох держав в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час розмови з А.ФОТИҐОЮ міністр закордонних справ України наголосив на незмінності зовнішньополітичного курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. У свою чергу А.ФОТИҐА запевнила у тому, що Польща продовжить надавати активне сприяння Україні у цій сфері.

Сторони попередньо домовилися про організацію найближчим часом візиту міністра закордонних справ України до Польщі.