У Росії біженців з Донбасу планують відправити до Сибіру

Про це йдеться у відповіді Мінсхідрозвитку, передає РІА Новости.

"Беручи до уваги дані моніторингу ситуації щодо прийому, розміщення і працевлаштування громадян України, які прибули на територію Далекосхідного федерального округу, здійснюваного Мінсхідрозвитку Росії, а також враховуючи кількість робочих місць, які будуть створені на територіях соціально-економічного розвитку та інвестиційних проектах (до 2020 року понад 50 тисяч робочих місць) підтримуємо вашу ініціативу", - йдеться у відповіді Мінсхідрозвитку РФ на депутатський запит.

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Наголошується, що позиція Мінсхідрозвитку була спрямована до ФМС. Депутати нагадали у своєму запиті, що на Далекому Сході тенденція зменшення населення не подолана, незважаючи на реалізацію кількох федеральних цільових програм.

Автори запиту вважають, що змінити ситуацію можна, якщо 1,6 мільйона громадян України замість адміністративного видворення у зв'язку із закінченням терміну продовження тимчасового перебування буде запропоновано добровільне переселення на Далекий Схід або до Сибіру.

Нагадаємо, громадяни України, які були змушені раніше залишити територію Донецької і Луганської областей, в жовтні минулого року почали повертатися з Росії на Донбас.