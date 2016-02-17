ООН сьогодні відправить гуманітарні конвої до заблокованих міст у Сирії

Про це у вівторок, 16 лютого, заявив спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура після двох зустрічей з міністром закордонних справ Сирії Валідом аль-Муалемом, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Таким чином ООН має намір перевірити готовність сторін сирійського конфлікту виконувати попередні умови перемир'я. Йдеться, зокрема, про зобов'язання пропускати до оточених міст й поселень конвої з гуманітарним вантажем.

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Стаффан де Містура зазначив, що два конвої відправляться до оточених повстанцями районів Аль-Фуа и Кафрая на півночі країни. Два інших - в оточені урядовими військами міста Мадая та Забадані поблизу Дамаска. Де Містура закликав також сирійський уряд пропускати гуманітарні вантажі до оточених міст та поселень. За його словами, уряд зобов'язаний зробити це.

В ООН згодом підтвердили готовність сирійського уряду пропускати гуманітарні вантажі в поселення поблизу Дамаска, які тримають в облозі урядові війська. "Як я розумію, уряд Сирії надав дозвіл на доступ до семи оточених районів", - повідомила речниця Управління з координації гуманітарних питань ООН у відповіді агентству Reuters.

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За даними ООН, на сьогодні загалом 486 тисяч осіб перебувають в оточених та заблокованих районах. Вже зафіксовано десятки смертей внаслідок недоїдання та браку медичного забезпечення.