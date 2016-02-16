Сирійський уряд дозволив ООН доставити гуманітарну допомогу - BBC

Про це повідомляє "BBC Україна".

Конвой з гуманітарною допомогою готовий вирушити до Сирії "якомога раніше", зазначив речник ООН Фаран Хаг.

Допомогу надішлють зокрема до міста Мадайя, де люди помирають від голоду.

Мадайя вже кілька років перебуває під контролем повстанців з опозиційної "Вільної сирійської армії".

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Раніше спецпредставник ООН Стаффан де Містура заявив, що сирійський уряд зобов'язаний відкрити доступ до територій.

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Минулого тижня світові держави домовилися про "припинення вогню" на території Сирії, прискорення надання гуманітарної допомоги мешканцям країни та збільшення її обсягів.