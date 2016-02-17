Без бомбардувань і жертв: Меркель запропонувала домовлятися з Асадом про безполітну зону на кордоні Сирії і Туреччини

Про це вона заявила на прес-конференції в середу, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

За словами Меркель, угода "між Асадом, його прихильниками і коаліцією по боротьбі з ІД" допомогла б встановити безполітну зону, в якій би не було бомбардувань, в якій громадяни не перебували б під тиском і не гинули б".

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Канцлер уточнила, що мова йде про район між Алеппо і кордоном Туреччини. З її точки зору, подібна угода стала б "знаком доброї волі".

Відзначається, що Меркель вже виступала з пропозицією про створення безпольотної зони в понеділок. Тоді в інтерв'ю Stuttgarter Zeitung вона зазначила, що подібну угоду могли б укласти представники міжнародної коаліції і прихильники Асада.