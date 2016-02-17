Вибух в Анкарі: кількість жертв зросла до 18, влада заборонила поширювати неофіційну інформацію

Турецька влада повідомила про зростання кількості загиблих після вечірнього вибуху в Анкарі, передає Associated Press.

Читайте такожЕрдоган заявив, що Туреччина не збирається припиняти обстріл курдів у Сирії

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 18 осіб, 45 були поранені.

Крім того, як повідомила Hurriet Daily News прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.

Рада по телебаченню і радіомовленню Туреччини заборонила поширювати неофіційну інформацію про вибух. Тепер ЗМІ можуть повідомляти тільки офіційні дані від посадових осіб. Зазначимо, що така практика в Туреччині після терактів уже застосовувалася.

Як повідомлялося, вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Кілька машин загорілося. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якого було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причин вибуху.

Міська влада заявляє, що вибухівка була закладена в автомобілі.