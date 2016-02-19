Генсек ООН звинуватив Росію і армію Сирії в порушенні гуманітарних операцій в Алеппо

Генсек ООН заявив, що активізація бойових дій загрожує зривом зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії, передає ТАСС. Він зазначив, що "запеклі бойові дії між сирійськими сторонами і триваючі авіаудари сирійського уряду і його союзників" в провінціях Риф-Дімашк, Хомс, Хама, Латакія і Дераа також чинять серйозні перешкоди гуманітарним операціям.

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Пан Гі Мун додав, що недавні обстріли і бомбардування сирійських міст "зруйнували життя багатьох сирійців і призвели до появи величезної кількості внутрішньо переміщених осіб, багато з яких стануть біженцями". У зв'язку з чим він підкреслює, що "активізація військових дій кількома сторонами, а також загроза вдатися до подальшого застосування сили, загрожує зривом зусиль з пошуку міцного політичного рішення і шансів на відновлення переговорів до 25 лютого".