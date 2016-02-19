ООН у Сирії планує доставляти гуманітарну допомогу повітряним шляхом

Про це у четвер, 18 лютого, заявив представник ООН Ян Егеланд, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Агентства ООН не мають доступу до територій, утримуваних "Ісламською державою", де стрімко погіршуються умови життя. Дефіцит продовольства відчувають і 200 тисяч жителів Дейр-ез-Зора. За словами Егеланда, Всесвітня продовольча програма ООН має "конкретний план" повітряної доставки харчів до міста вже у найближчі дні.

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Спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура 18 лютого заявив репортерам у Дамаску, що ООН хоче "опрацювати" ідею доставки повітрям гуманітарної допомоги сирійцям і в інші регіони країни.

"Ідея скидання допомоги з повітря в Дейр-ез-Зорі є дуже конкретною пропозицією, яку ми хочемо опрацювати. Але ця ідея може бути застосована не тільки там, але й на сході провінції Алеппо (…) та багатьох інших місцях, де люди потребують допомоги", - сказав де Містура.

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