Цукерберг підтримав Apple в суперечці з ФБР

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я не думаю, що створення лазівок в системі безпеки - це правильний метод. Тому ми повністю підтримуємо Тіма Кука і Apple", - заявив Марк Цукерберг, виступаючи на найбільшій виставці індустрії мобільного зв'язку Mobile World Congress в Барселоні.

Цукерберг підкреслив, що його компанія Facebook робить все від неї залежне для боротьби з тероризмом, але впевнена в необхідності шифрування даних.

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Після заяви голови Apple Тіма Кука про відмову створювати програмні рішення для злому iPhone Facebook виступив з офіційним зверненням на підтримку цього рішення.

Компанію Apple також підтримала інша найбільша у світі соціальна мережа Twitter, пошуковик Google і виробник програми обміну повідомленнями WhatsApp.

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Раніше суд в Лос-Анджелесі постановив, що Apple повинна надати технічну допомогу ФБР, який просив доступ до iPhone Сайеда Фарука, який у грудні 2015 року разом з дружиною влаштував стрілянину в каліфорнійській Бернардіно.