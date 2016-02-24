Путін та Асад заявили про намір продовжити боротьбу з тероризмом після припинення боїв у Сирії 27 лютого

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови.

"Обговорювалися різні аспекти сирійської кризи у світлі завдань з реалізації російсько-американської заяви (як співголови Міжнародної групи підтримки Сирії) про припинення з 27 лютого 2016 роки бойових дій у Сирії. Асад розцінив пропозиції, які містяться у згаданій заяві, як важливий крок у напрямі політичного врегулювання. Підтвердив, зокрема, готовність сирійського уряду сприяти встановленню перемир'я", - йдеться в документі.

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При цьому Путін та Асад наголосили на важливості продовженні безкомпромісної боротьби з ІДІЛ, "Джабхат ан-Нусрою" та іншими терористичними угрупованнями, включеними до відповідного списку Ради Безпеки ООН.

Як повідомлялося, 22 лютого Росія і США домовилися про припинення бойових дій у Сирії з 27 лютого. Режим припинення вогню не торкнеться забороненої в Росії "Ісламської держави" та інших терористичних груп. Путін оголосив про це рішення в спеціальному зверненні.