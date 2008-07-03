Литва просить США підтримати Україну і Грузію

На зустрічі з віце-президентом Діком Чейні у Вашингтоні прем`єр Литви Гедімінас Кіркілас просив збільшити фінансову допомогу в Афганістані і підтримати Україну та Грузію щодо інтеграції в НАТО, повідомила прес-служба уряду Литви.

Чейні просив Кіркіласа не припиняти присутності в Іраку й Афганістані, де Литва опікується провінцією Гор у рамках акції з відбудови провінції, а прем`єр вказав на необхідність додаткової фінансової і військової допомоги для забезпечення миру і розвитку в цьому центральному регіоні Афганістану. Щодо Іраку, то, як випливає з повідомлення РІА "Новости", сторони домовилися консультуватися про форми подальшої участі Литви в цій місії.

Чейні і Кіркілас зазначили, що Росія не може диктувати свої умови в питанні розширення НАТО, і питання про участь в ньому України та Грузії має бути серйозно розглянуте зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в грудні.

Кіркілас наголосив на важливості тіснішого діалогу США і ЄС в рамках євроатлантичної співпраці.