У Сирії повстанці підірвали російських офіцерів під час наради - ЗМІ

Як пише DT.ua, про це йдеться в повідомленні волонтерського руху InformNapalm, яке посилається на джерела в Сирії.

Повідомляється, що операція була проведена ще в неділю, 21 лютого, за допомогою автомобіля з бомбою, який був доставлений на військову базу і підірваний дистанційно прямо під час зустрічі старших російських офіцерів.

На місце вибуху прибули машини швидкої допомоги, російські військові вертольоти, пожежники. Поранені були доставлені в лікарні в містах Джабла і Латакія.

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Волонтери через свої джерела в Сирії дізналися про цей інцидент вже в понеділок, але чекали підтвердження інформації.

Відзначається, що ніяких офіційних заяв від РФ досі немає.