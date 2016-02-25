Президент Естонії заявив, що його країна не може стати "міні-Швейцарією" через сусідство з РФ

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що його країна не може самостійно стати "міні-Швейцарією" черезсусідство з Росією.

Про це повідомляє Delfi.

"Розуміння, що Естонія могла б на самоті стати міні-Швейцарією під боком у Росії, підходить під рубрику абсурду. Як можна взагалі дійти до такого самообману?", — заявив Ільвес на урочистому концерті з нагоди 98-ї річниці державної незалежності Естонії.

Він вважає, що "Європа впорається з міграційною кризою, якщо ми зберемо свою мудрість, силу і відповідальність, залишимо свою нерішучість і затягування".

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"Є люди, які кажуть: навіщо нам цей Євросоюз? Я відповідаю їм: а спробуйте побути поза Євросоюзом! Не варто забувати, що якби ми не потрапили в Євросоюз, ми б не потрапили і в НАТО. Було кілька країн НАТО, які не хотіли приймати ніяких прибалтів, і поки ми не входили в Євросоюз, у них була можливість накласти вето на приєднання новачків", - заявив він.

Нагадаємо, президент Естонії неодноразово підкреслював, що Росія не наважиться напасти на країни Балтії.