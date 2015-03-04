ЄС планує співпрацювати з Росією, як із «сусідом сусідів»

Про це йдеться в спільному консультаційному документі Євросоюзу щодо нової ЄПС, презентованому сьогодні в Брюсселі верховним представником Євросоюзу із зовнішніх справ Федерікою Моґеріні та єврокомісаром із питань ЄПС Йоганнесом Ганом, пише Радіо Свобода.

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«Немає такої політики Євросоюзу, яка б була спрямована на конфронтацію. Європейська політика спрямована лише на співпрацю. Двері до співпраці завжди відкриті, зокрема й для Росії. Але вона має поважати міжнародні правила», – заявила очільниця європейської дипломатії.

Вона наголосила, що співпраця з «сусідами сусідів» – це ефективний підхід у глобалізованому світі.

Водночас, за її словами, Євросоюз хоче бути впевнений, що не лише Україна, а й решта його сусідів, які мають тісні відносини з Росією, будуть спроможними розвивати своє партнерство з Євросоюзом.

У презентованому документі йдеться також про те, що Євросоюз має вирішити, що має бути зроблене для того, щоб домогтися більшої узгодженості між європейською політикою сусідства та відносинами ЄС із Росією.

Також в Євросоюзі мають намір вивчити нові формати відносин з тими країнами-сусідами, які не розглядають угоди про асоціацію як фінальну стадію своєї політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом. До кінця жовтня – початку листопада поточного року Євросоюз має підготувати фінальний документ щодо реформи ЄПС.