ЄС планує співпрацювати з Росією, як із «сусідом сусідів»
Реформа Європейської політики сусідства (ЄСП) має бути спрямована на оновлення співпраці не лише з країнами-сусідами, але й «сусідами сусідів», зокрема Росією.
Про це йдеться в спільному консультаційному документі Євросоюзу щодо нової ЄПС, презентованому сьогодні в Брюсселі верховним представником Євросоюзу із зовнішніх справ Федерікою Моґеріні та єврокомісаром із питань ЄПС Йоганнесом Ганом, пише Радіо Свобода.
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«Немає такої політики Євросоюзу, яка б була спрямована на конфронтацію. Європейська політика спрямована лише на співпрацю. Двері до співпраці завжди відкриті, зокрема й для Росії. Але вона має поважати міжнародні правила», – заявила очільниця європейської дипломатії.
Вона наголосила, що співпраця з «сусідами сусідів» – це ефективний підхід у глобалізованому світі.
Водночас, за її словами, Євросоюз хоче бути впевнений, що не лише Україна, а й решта його сусідів, які мають тісні відносини з Росією, будуть спроможними розвивати своє партнерство з Євросоюзом.
У презентованому документі йдеться також про те, що Євросоюз має вирішити, що має бути зроблене для того, щоб домогтися більшої узгодженості між європейською політикою сусідства та відносинами ЄС із Росією.
Також в Євросоюзі мають намір вивчити нові формати відносин з тими країнами-сусідами, які не розглядають угоди про асоціацію як фінальну стадію своєї політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом. До кінця жовтня – початку листопада поточного року Євросоюз має підготувати фінальний документ щодо реформи ЄПС.