Парламент Косово обрав нового президента

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За Тачі проголосував 71 із 81 депутата на засіданні парламенту 26 лютого. Опозиційні депутати в парламенті, який складається із 120 депутатів, бойкотували голосування.

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Сутички довкола парламенту у Приштині і всередині називають безпрецедентними – опозиція, яка вже півроку намагається блокувати роботу парламенту, періодично розпорошувала в залі засідань сльозогінний газ.

Поліція також застосувала сльозогінний газ і водомети на вулиці біля парламенту, щоб розігнати сотні прихильників опозиції в наметах на головній площі, які вимагали відставки уряду і проведення нових виборів.

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Хашим Тачі заявив у своїй промові після обрання про готовність служити країні і всім громадянам Косова. «Я буду працювати, щоб захистити конституцію і створити нове європейське Косово, яке стане частиною Європейського союзу і НАТО», – сказав Тачі, окремо подякувавши сербським депутатам, які брали участь в голосуванні.