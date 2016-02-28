Клінтон перемогла на первинних виборах у Південній Кароліні

Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон отримала перемогу на первинних виборах, що проводилися в суботу Демократичною партією США в штаті Південна Кароліна.

Про це повідомляє ТАСС.

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Її суперник по передвиборній гонці серед демократів - сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс - привітав її з успіхом, визнавши, таким чином, свою поразку.