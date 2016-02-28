Клінтон перемогла на первинних виборах у Південній Кароліні
02:35, 28 лютого 2016Світ
534 0
Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс - привітав її з успіхом, визнавши, таким чином, свою поразку.
REUTERS
Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон отримала перемогу на первинних виборах, що проводилися в суботу Демократичною партією США в штаті Південна Кароліна.
Про це повідомляє ТАСС.
Читайте такожГубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті вибув з президентських перегонів
Її суперник по передвиборній гонці серед демократів - сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс - привітав її з успіхом, визнавши, таким чином, свою поразку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter