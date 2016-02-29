Біля узбережжя Філіппін рибалки знайшли дрейфуючу яхту з мумією

У філіппінській провінції Південний Сурігао неподалік від узбережжя міста Баробо рибалки виявили дрейфуючу занедбану яхту з тілом людини на борту. Про це пише Daily Mail.

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Особу моряка встановили за знайденими на борту документами та фотографіями: ним виявився 59-річний німецький мандрівник Манфред Фріц Байорат. Його знайшли поруч із рацією, ніби господар судна намагався подати сигнал лиха, але не встиг. Сухі та спекотні океанські вітри перетворили тіло на мумію. Поки невідомо, чи був ще хтось на борту.

У той же час у поліції кажуть, що поза, в якій знайшли моряка, свідчить про раптову смерть, наприклад, від серцевого нападу.

За словами його знайомих, загиблий був досвідченим моряком і те, що сталося з його 12-метрової яхтою, а знайшли її переважно затопленою, могло відбутися тільки після його смерті, а не до. Втім, на борту збереглися деякі речі, їжа, фотоальбоми. Каюта, де виявили тіло, опинилася над водою.

Зараз тіло моряка і яхту відправили на експертизу, поліція розшукує родичів загиблого.