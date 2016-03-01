Суд відхилив прохання влади США зламати ще один iPhone

Про це у вівторок, 1 березня, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, даний iPhone фігурує у кримінальній справі, пов'язаному з наркотиками, суть якого не розкривається в інтересах слідства. Влада намагалася в судовому порядку отримати доступ до інформації, що зберігається на смартфоні злочинця, з жовтня 2015 року.

Раніше суд в Каліфорнії зажадав від Apple надати в розпорядження співробітників ФБР спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить їм отримати доступ до інформації, що зберігається на іншому iPhone.

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Нагадаємо, що ФБР вимагає від Apple розблокувати iPhone 5c Саеда Фарука, який разом з дружиною влаштував стрілянину в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно, убивши 14 осіб. Влада досі безуспішно намагається дістати інформацію з цього смартфона.

Apple намагається оскаржити цю вимогу, хоча суд встав на сторону силовиків. У компанії заявляють, що не мають технічної можливості розблокувати пристрій і не збираються створювати механізм обходу захисту.