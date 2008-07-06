Папа Римський відкриє телемарафон з читання Біблії

Папа Римський Бенедикт XVI візьме участь у телемарафоні з читання Біблії, який у жовтні проведе італійська телекомпанія RAI, повідомляє AFP.

Як оголосило керівництво RAI, Бенедикт XVI відкриє телемарафон 5 жовтня, прочитавши Буття - першу книгу Старого Заповіту. Цілодобово протягом семи днів уривки з Біблії в ефірі RAI зачитуватимуть не тільки послідовники християнської релігії, а й представники інших конфесій.

Телемарафон з читання Біблії планується закінчити 11 жовтня читанням Апокаліпсису у виконанні кардинала Тарчізіо Бертоне (Tarcisio Bertone) - держсекретаря Ватикану.

Представники RAI наголосили, що читання Біблії в телеефірі не супроводжуватиметься коментарями. Такий підхід викликав схвалення з боку глави Римсько-католицької церкви, який заявив, що "автори проекту вчинили правильно, обмежившись лише справжньою силою слова Божого".

Лента.ру