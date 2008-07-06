Лідери Великої вісімки з`їжджаються до Японії - на черговий саміт, що розпочнеться у понеділок. До Токіо вже прибув Джордж Буш, передає 5 канал.

Американський президент зустрінеться із прем`єр-міністром Японії Ясуо Фукудою. Очікується, що вони говоритимуть про міжнародну безпеку, зокрема - ядерну програму Північної Кореї.

Окрім, японців та американців, на саміт вже прибули делегати з Канади, що також є членом "Великої вісімки". На представників європейських країн чекатимуть протягом дня.

Саміт на Хокайдо триватиме від завтра і до середи. На порядку денному - паливна і харчова кризи, глобальне потепління та питання безпеки. Так, президент Росії Дмитро Медведєв збирається застерегти американців від розширення НАТО на схід, зокрема, залучення до організації України та Грузії.

Інша "гаряча тема" саміту - інформаційна безпека та авторські права. Велика Вісімка готує проект "інформаційної митниці". Ця служба перевірятиме на кордонах комп"ютери мандрівників на наявність піратської продукції. І для цього непотрібні будуть ані постанова суду, ані заява власника авторських прав.

В Японії нині тривають останні приготування до проведенення саміту - 35-те зібрання лідерів країн G8 відбудеться на острові Хоккайдо. Хоча це й надзвичайно важлива подія для світової спільноти, місцеві мешканці зазнають значних незручностей - з міркувань безпеки та аби тримати під контролем антиглобалістів - поліція запровадила там суттеві обмеження.

Мешканці міст Токіо, Саппоро, та Хоккайдо безпосередньо відчули на собі наближення саміту. Їм довелося годинами чекати у дорожніх заторах - для добре налагодженої транспортної системи Японії це незвичне явище. Окрім підвищених заходів безпеки на дорогах та у повітрі, поліція намагається втримати під контролем численних антиглобалістів та протестувальників, які вже з`їхалися до Японії. Найбільше - з Південної Кореї. Вже за три дні до початку саміту десятки людей затримали.

Окрім лідерів вісімки, у зустрічі братимуть участь керівники Європейського Союзу, Китаю, Південної Кореї та Південно-Африканської Республіки. Їхній спокій охоронятимуть двадцять тисяч поліцейських. Стільки ж - патрулюватимуть вулиці Токіо. На безпеку лідерів японська влада витратила найбільше за всю історію організацій самітів Великої вісімки – майже триста мільйонів доларів США.

Історія Великої вісімки (тоді "сімки") починається з нафтової кризи 1973 року. З того часу для обговорення нагальних економічних та світових проблем США, Японія та європейські країни вирішили зустрічатися щорічно. Проте «Велика вісімка» не є міжнародною організацією, її діяльність не скріплена міжнародним договором, тому рішення, які обговорюють лідери під час самітів, не є обов`яковими для виконання. Натомість результати таких зустрічей мають рекомендаційний характер.