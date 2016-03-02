Для полегшення міграційного тиску ЄС виділить Греції додаткові кошти

Як повідомляє EurActiv з посиланням на джерела в Єврокомісії, цього року країна має отримати додаткові 300 млн євро, загалом же до кінця 2018 року Греція має отримати 700 млн євро допомоги.

Також повідомляється про те, що додаткові кошти отримає не тільки Греція, а й інших держави ЄС. Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Крістос Стіліанідес має в середу представити план щодо надання додаткової фінансової допомоги, пише Європейська правда.

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Відзначимо, міграційний тиск на Грецію посилився після того, як інші балканські країни вирішили суттєво обмежити кількість мігрантів, які пропускають через свою територію.

Влада Греції вже попередила, що кількість біженців, які знаходяться на території країни, протягом місяця може збільшитись втричі.

Наразі на території Греції знаходяться понад 22 тис. мігрантів.