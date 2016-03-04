Глава Пентагону застеріг проти спрощеного підходу до вирішення суперечки між Apple і ФБР

"Я вважаю, не потрібно допускати, щоб один конкретний випадок визначав загальний підхід до вирішення цієї проблеми, - сказав Ештон Картер, виступаючи на технологічній конференції в Сан-Франциско. - Нам потрібно працювати разом і спільними зусиллями намагатися вирішити цю проблему", передає "Голос Америки".

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Глава Пентагону також попередив, що при складанні запропонованого Конгресом законопроекту, що регламентує подібні ситуації, деякі технічні аспекти могли залишитися неврахованими, і він "міг бути підготовлений в атмосфері роздратування і взаємного невдоволення".

Як повідомляв УНІАН,ФБР вимагає від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Сайеду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.