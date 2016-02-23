Білл Гейтс підтримав вимоги ФБР зламати iPhone у справі про стрілянину в Каліфорнії

«Це конкретний випадок, коли уряд просить про доступ до інформації. Вони не просять про деякі загальні речі, вони говорять про конкретний випадок», — сказав Гейтс в інтерв'ю Financial Times.

Запит про злам пристрою Apple нічим не відрізняється від, наприклад, запиту про інформацію від телефонної компанії або банку, вважає Гейтс: «Давайте уявимо, що банк заклеїв дисковод і сказав: «Не змушуйте мене відклеювати стрічку, тому що тоді ви змусите мене робити це багато разів», пише Росбалт.

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Позиція Гейтса йде врозріз з точкою зору інших високотехнологічних компаній, підкреслює FT. Так, на бік Apple раніше вже встали Facebook, Twitter, WhatsApp і Google.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла публічно не коментував це питання. Однак заяву щодо зламу випустила Reform Government Surveillance (RGS) — організація, яка бореться за обмеження повноважень уряду в зборі інформації користувачів. У повідомленні RGS, членом якої є і Microsoft, йдеться, що IT-компанії вважають важливою боротьбу з тероризмом, проте від них не слід вимагати створювати лазівки для власних технологій, що дозволяють тримати в цілості особисті дані клієнтів.

Рішення про те, що Apple повинна допомогти ФБР зламати телефон Сайеда Фарука, який брав участь у теракті в каліфорнійському Сан-Бернардіно, ухвалив окружний суд Лос-Анджелеса. У відповідь глава Apple Тім Кук сказав, що запит загрожує безпеці клієнтів, а його наслідки «знаходяться далеко за рамками правового поля». Компанія відмовилася виконувати рішення суду і вирішила подати на нього апеляцію.