Білл Гейтс підтримав вимоги ФБР зламати iPhone у справі про стрілянину в Каліфорнії
Білл Гейтс підтримує запит ФБР про злам iPhone одного з учасників теракту в Каліфорнії. Засновник Microsoft підкреслив, що це не створить прецедент про доступ до особистої інформації.
«Це конкретний випадок, коли уряд просить про доступ до інформації. Вони не просять про деякі загальні речі, вони говорять про конкретний випадок», — сказав Гейтс в інтерв'ю Financial Times.
Запит про злам пристрою Apple нічим не відрізняється від, наприклад, запиту про інформацію від телефонної компанії або банку, вважає Гейтс: «Давайте уявимо, що банк заклеїв дисковод і сказав: «Не змушуйте мене відклеювати стрічку, тому що тоді ви змусите мене робити це багато разів», пише Росбалт.
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Позиція Гейтса йде врозріз з точкою зору інших високотехнологічних компаній, підкреслює FT. Так, на бік Apple раніше вже встали Facebook, Twitter, WhatsApp і Google.
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла публічно не коментував це питання. Однак заяву щодо зламу випустила Reform Government Surveillance (RGS) — організація, яка бореться за обмеження повноважень уряду в зборі інформації користувачів. У повідомленні RGS, членом якої є і Microsoft, йдеться, що IT-компанії вважають важливою боротьбу з тероризмом, проте від них не слід вимагати створювати лазівки для власних технологій, що дозволяють тримати в цілості особисті дані клієнтів.
Рішення про те, що Apple повинна допомогти ФБР зламати телефон Сайеда Фарука, який брав участь у теракті в каліфорнійському Сан-Бернардіно, ухвалив окружний суд Лос-Анджелеса. У відповідь глава Apple Тім Кук сказав, що запит загрожує безпеці клієнтів, а його наслідки «знаходяться далеко за рамками правового поля». Компанія відмовилася виконувати рішення суду і вирішила подати на нього апеляцію.