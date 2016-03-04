У США підрахували, у скільки обійдеться відмова від російських ракетних двигунів

Про це заявила міністр військово-повітряних сил (ВПС) Дебора Джеймс на слуханні в Сенаті, передає "Голос Америки". За її словами, зусилля ВПС щодо розробки американського ракетного двигуна для виведення в космос важких супутників рухаються вперед, але швидка відмова від російських моделей РД-180 може змусити ВВС звернутися до інших постачальників.

Читайте такожМаккейн вимагає від Пентагону пояснити причини використання російських ракетних двигунів

"Попередній аналіз показує, що перехід... збільшить витрати на суму від $1,5 до $5 млрд, – сказала вона, виступаючи перед сенатським комітетом зі збройних сил. – Чим швидше буде запроваджено повну заборону на використання РД-180, тим більший вплив він матиме... і тим вищими будуть витрати".

Сенатор Джон МакКейн, який очолює комітет, наполягає на ухваленні законопроекту, покликаного покласти край залежності США від російських двигунів, які компанія United Launch Alliance використовує для ракети Atlas 5.

Конгрес прийняв закон про заборону на двигуни після того, як Росія анексувала український півострів Крим в 2014 році.