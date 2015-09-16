Порошенко і Маргвелашвілі впевнені, що Україна і Грузія відновлять свою територіальну цілісність

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Маргвелашвілі.

Порошенко високо оцінив послідовну і всебічну підтримку Грузією України, а також підтвердив незмінну позицію нашої держави щодо вирішення конфлікту на території Грузії на основі принципів і норм міжнародного права, підтримки суверенітету та територіальної цілісності країни у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Співрозмовники висловили впевненість, що Україна і Грузія обов'язково відновлять свою територіальну цілісність.

Президент Грузії висловив солідарність і підтримку українцям.

"В Грузії мало тем, щодо яких ми погоджуємося. Але всебічна підтримка України і Вашого народу - консолідувала грузинське суспільство", - наголосив Маргвелашвілі.

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Порошенко висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги Україні, сприяння в реабілітації на території Грузії дітей із зони АТО, а також поранених українських бійців.

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"Це позиція партнера і друга", - сказав Порошенко.

Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин між Україною та Грузією, зокрема, підкресливши важливість актуалізації співпраці у форматі ГУАМ.