Невідомі в поліцейській формі розстріляли 10 осіб у столиці Гондурасу

Невідомі в поліцейській формі розстріляли з автоматів Калашникова 10 чоловік в столиці Гондурасу, місті Тегусігальпа, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.

"П'ять осіб під'їхали до більярдного залу на північному сході міста і відкрили вогонь з AK-47, на місці загинули вісім осіб, ще двоє померли в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Додаткових подробиць щодо події чиновники не повідомили.

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Зазначається, що в Гондурасі щодня гинуть до 16 осіб, здебільшого, в результаті зіткнень наркокартелів та злочинних угруповань.