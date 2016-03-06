Невідомі в поліцейській формі розстріляли 10 осіб у столиці Гондурасу
05:49, 06 березня 2016Світ
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Вісім осіб загинули на місці, ще двоє померли в лікарні.
REUTERS
Невідомі в поліцейській формі розстріляли з автоматів Калашникова 10 чоловік в столиці Гондурасу, місті Тегусігальпа, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.
"П'ять осіб під'їхали до більярдного залу на північному сході міста і відкрили вогонь з AK-47, на місці загинули вісім осіб, ще двоє померли в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Додаткових подробиць щодо події чиновники не повідомили.
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Зазначається, що в Гондурасі щодня гинуть до 16 осіб, здебільшого, в результаті зіткнень наркокартелів та злочинних угруповань.
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