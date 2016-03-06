При спробі перепливти з Туреччини до Греції загинуло 25 мігрантів
20:15, 06 березня 2016Світ
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В результаті аварії судна з мігрантами біля міста Дідім турецької провінції Айдин загинуло 25 осіб.
25 мігрантів потонули, намагаючись переплисти в Грецію / hurriyet.com.tr
Як повідомляє Hürriyet, 7 осіб при цьому були врятовані.
Зазначається, що серед загиблих було троє дітей і вагітна жінка.
Судно з мігрантами рухалося до грецького острова Фармаконісі (Буламач).
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Точних даних про громадянство загиблих не повідомляється, однак відомо, що більшість них - сирійці.
Зазначимо, що район між Дідимом і Фармаконісі - один з тих, де регулярно перекидаються човни з мігрантами, внаслідок чого ті гинуть.
7 людей врятували / hurriyet.com.tr
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