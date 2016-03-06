При спробі перепливти з Туреччини до Греції загинуло 25 мігрантів

20:15, 06 березня 2016
Світ
363 0
оновлено

В результаті аварії судна з мігрантами біля міста Дідім турецької провінції Айдин загинуло 25 осіб.

мигранты лодка турция / hurriyet.com.tr

Як повідомляє Hürriyet, 7 осіб при цьому були врятовані.

Зазначається, що серед загиблих було троє дітей і вагітна жінка.

Судно з мігрантами рухалося до грецького острова Фармаконісі (Буламач).

Читайте такожГрецька поліція почала звільняти від мігрантів свій кордон з Македонією

Точних даних про громадянство загиблих не повідомляється, однак відомо, що більшість них - сирійці.

Зазначимо, що район між Дідимом і Фармаконісі - один з тих, де регулярно перекидаються човни з мігрантами, внаслідок чого ті гинуть.

мигранты лодка турция / hurriyet.com.tr

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter