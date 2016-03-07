Помер винахідник електронної пошти та символу "@" Рей Томлінсон

Про це повідомляє The Verge.

Згідно з повідомленнями, причиною смерті комп'ютерного інженера став серцевий напад.

Відзначається, що в 1971 році Томлінсон запропонував ідею пересилати текстові повідомлення між двома віддаленими комп'ютерами за допомогою спеціальної команди SNDMSG. У той час він працював в компанії Bolt, Beranek and Newman, що займалася створенням інфраструктури для військових мереж передачі даних.

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У тому ж році він відправив перше повідомлення між двома комп'ютерами мережі ARPANET - прототипом сучасної мережі інтернет, розроблених Агентством Міністерства оборони США з перспективних досліджень.

Пізніше Томлінсон додав до функціональних можливостей мережі підтримку сервісу e-mail і вибрав символ "@", щоб позначити приналежність поштових адрес певним системам. Також, він розробив програми TENEX, які дозволяють комп'ютерам обмінюватися текстовими повідомленнями, і CPYNET, що дала користувачам можливість пересилати файли і забезпечувати їх схоронність.

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У 2012 році винахідник увійшов у Зал слави Інтернету, членами якого також є Вінтон Серф, творець Всесвітньої павутини, Тім Бернерс-Лі, винахідник Linux Лінус Торвальдс і засновник «Вікіпедії» Джиммі Вейлз.