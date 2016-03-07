Військовий корабель РФ вирушив до Середземного моря для підтримки авіаударів у Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Міноборони РФ.

Згідно з командуванням Чорноморського флоту, «Сметливий» пройде протоки Босфор і Дарданелли і приєднається до групи військових суден, які вже знаходяться в регіоні. Нині на ротаційній основі там перебувають понад 15 суден.

Головне завдання, говорить російське командування – забезпечити підтримку з моря для авіаударів, які російські літаки наносять по Сирії. Влітку, до флотилії має приєднатися авіаносець «Адмірал Кузнєцов».

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Російські військові судна почали проходження по протоках Босфор і Дарданелли після збиття Туреччиною російського військового літака у листопаді минулого року. З того часу напруження між країнами триває. У грудні «Сметливий» здійснив попереджувальні постріли у напрямку турецького судна в Егейському морі для уникнення зіткнення. Російське керівництво тоді назвало дії турків провокацією.