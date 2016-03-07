Клінтон програла Сандерсу на праймеріз в штаті Мен

За інформацією місцевих ЗМІ, після обробки 75% голосів Сандерс набирає 63,8%. Його єдиний конкурент — екс-держсекретар Хілларі Клінтон набирає тільки 36%.

Праймеріз проходили у вигляді закритого партійного зібрання (кокуси). Після підрахунку всіх голосів між Сандерсом і Клінтон будуть розподілені голоси 30 делегатів, які візьмуть участь у з'їзді Демократичної партії в липні. На з'їзді буде обрано єдиного кандидата від демократів для участі у загальних виборах президента країни 8 листопада, пише Росбалт.

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Раніше ЗМІ прогнозували перемогу Сандерса в штаті Мен. Сенатор вже виграв у штатах Нью-Гемпшир, Вермонт, Небраска, Канзас, Оклахома, Міннесота і Колорадо. Клінтон отримала перемогу у 12 штатах.