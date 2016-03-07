США авіаударом знищили в Сомалі понад 150 бойовиків-ісламістів

Внаслідок авіаудару американських військово-повітряних сил по тренувальному табору сомалійського ісламістського угруповання "Аль-Шабаб" 5 березня було знищено понад 150 бойовиків, заявив у понеділок, 7 березня, речник Пентагону Джефф Дейвіс. За його словами, в операції були задіяні літаки та дрони.

"Це був успішний удар", - наголосив Дейвіс, цитує Deutsche Welle агентство Reuters. Він також додав, що американська розвідка дізналася про те, що ісламісти планували "масштабну атаку" та становили загрозу для розквартированих у Сомалі військ США та Африканського Союзу.

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Пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Аль-Шабаб" було витіснене з сомалійської столиці Могадішо силами Африканського Союзу у 2011 році, проте залишається небезпечним супротивником. Нагадаємо, що 26 лютого бойовики угруповання підірвали автомобіль з вибухівкоюпоблизу готелю SYL та штурмували будівлю. Внаслідок атаки загинули щонайменше 20 осіб.