Stratfor: Війська Африканского союзу та союзники оточили сомалійське угруповання Аль-Шабаб

Про це повідомляє Stratfor.

Наразі війська Африканського союзу проводять широкомасштабний наступ на всі відомі опорні пункти сомалійського угруповання Шабааб.

22 липня в результаті "Операції Джубба коридор" кілька напрямків атаки миротворців зійшлися у міста Баардхир. Протягом останніх 6 років це місто перебувало під контролем бойовиків і служило їм головним опорним пунктом у регіоні.

Операція стала можливою завдяки наступу 3 тисяч ефіопських військових з контингенту АМІСОМ, які вступили до Сомалі в районі міста Дулоу. Посилені підрозділами сомалійської національної гвардії, вони просунулися вглиб країни і звільнили міста Буурдхуубо і Байдоа, зробивши можливим наступ на Баардхир з північного і північно-західного напрямків.

В операції також беруть участь сухопутні підрозділи Уганди і ВПС Кенії.

Операція триватиме незалежно від взяття Баардхира, оскільки навіть з втратою контролю над цією територією, ісламісти все одно продовжать партизанську війну проти військ Африканського союзу на півдні Сомалі.

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Відзначається, що незважаючи на значні успіхи під час звільнення Могадішо в серпні 2011 року і Кісмайо у вересні 2012, сомалійській армії спільно з АМІСОМ досі не вдалося знищити це угруповання.

Тривалі наземні операції та усунення лідерів ісламістів в результаті авіаударів ВПС США завдали бойовикам значних втрат, але ісламісти з Аль-Шаабаб досі небезпечні, здійснюючи крім фронтальних атак ще й партизанські напади на лінії постачання військ Африканського союзу.