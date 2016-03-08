Жінки в ЄС стикаються з насильством і недостатньо представлені у владі – єврокомісар

Про це заявила комісар ЄС із питань юстиції і гендерної рівності Вера Юрова, виступаючи в Європарламенті з нагоди Міжнародного жіночого дня, повідомляє радіо "Свобода". Вона наголосила, що ЄС має намір поглибити боротьбу з гендерною нерівністю і насиллям над жінками на цій основі.

Читайте такожДослідження: Україна за рівнем гендерної збалансованості парламенту у світовому рейтингу посідає 107 місцеПопри те, що жінки складають половину європейського населення, в сфері менеджменту і керівництва в ЄС здебільшого зайняті чоловіки, а керівні функції дуже нерівномірно розподілені, наголосила Вера Юрова.

«Значно більше чоловіків, ніж жінок, задіяні в національних урядах і парламентах, включно з парламентом ЄС. У великих європейських компаніях тільки 20% керівництва складають жінки. Тому, пропозиція Єврокомісії має на меті урівноважити цей феномен нерівноправ’я і довести цю пропорційну нерівність до понад 40%», – наголосила Вера Юрова, виступаючи в Європейському парламенті.

Член Єврокомісії також пропонує досягти пропорційності в професійних і домашніх обов’язках чоловіків і жінок. Для цього до кінця року виконавчий орган ЄС планує запропонувати пакет заходів для покращення системи догляду за дітьми, відпусток за доглядом з дітьми для чоловіків і жінок, досягнення більшої гнучкості в організації праці.

За словами Юрової, соціально-економічне становище жінок в ЄС потребує значного вдосконалення. За даними Єврокомісії, жінкам платять у середньому на 16% менше, ніж чоловікам за кожну відпрацьовану годину, а третина жінок працює неповний день, переважно через інші обов’язки, які нерівномірно поділені з чоловіками.

У спільній заяві Єврокомісії, опублікованій на її офіційному сайті, йдеться, що ЄС невпинно бореться з сексизмом, дискримінацією, гендерним насильством і нерівністю. Згідно із заявою єврокомісарів, нове законодавство ЄС у гендерній сфері забезпечує захист прав жертв, спрямоване проти торгівлі людьми, а також сприяє рівному ставленню до жінок.